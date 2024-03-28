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Юная жительница Шымкента обвинила несостоявшегося отчима в жестокости и насилии

Насилие, абъюз, сожитель, интимные фото, тансари, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 20:53 Фото: pexels
Падчерица заявила на отчима-агрессора в Шымкенте. По ее словам, за три месяца совместной жизни с ее матерью мужчина морально истязал ее, угрожал расправой и грозился распространить ее интимные фотографии, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшая сторона также пожаловалась на бездействие со стороны правоохранителей. В откровенном интервью корреспонденту Zakon.kz дочь женщины Карина Аманбекова рассказала, что ее мать с сожителем прожили всего три месяца. Их совместная жизнь сопровождалось постоянными скандалами. Спустя время женщина узнала о судимости своего партнера и решила оборвать с ним связь ради безопасности своих семи детей. Однако такой расклад мужчину не устроил, он начал преследовать свою бывшую гражданскую супругу и угрожать расправой, рассказывает дочь пострадавшей. Помимо этого, в конце февраля 2024 года агрессор ворвался к ним домой в нетрезвом состоянии и устроил скандал, который вскоре перерос в драку с участием детей женщины, которые пытались защитить свою мать.

"Он пьяный приехал к нам домой с друзьями. Я просила их покинуть наш дом. Потом позвонила в 102, прошло около 15-20 минут моих уговоров покинуть наш дом, и я просто включила камеру. Я снимала на видео, на что бывший сожитель матери сказал "Ты что делаешь?", замахнулся на меня и промахнулся. Братишка начал меня защищать. Было написано заявление, но перед судом он пригрозил: "Если меня на 15 суток закроют, я выйду все равно, и тогда вы точно свою маму живой не увидите", – рассказала дочь пострадавшей.

Карине вместе с родными пришлось переехать в другой дом. Но мужчина нашел их новый адрес и заявил, что подожжет дом. Пострадавшие решили еще раз написать заявление. Однако, как уверяет Карина, участковый полицейский в данной ситуации бездействует. Ее мать не смогла получить защитное предписание.

"Приехал наш участковый инспектор на своей личной машине... А за день до этого моя мама писала заявление на своего бывшего сожителя, так как были угрозы о поджоге дома. Я вчера слезно просила выписать защитное предписание, потому что я боюсь за маму. Он в ответ позвонил и начал кричать "Кто тебя этому учит? Приезжай и поговорим на работе", – говорит Карина Аманбекова.

Боясь за жизнь своих родных, Карина обратилась в общественный фонд #НеМолчиKZ. Дина Тансари потребовала Антикор рассмотреть действия участкового.

Инцидент также подтвердили в пресс-службе департамента полиции Шымкента. Действиям коллеги правоохранители дадут правовую оценку после проверки. Также стало известно, что бывшему сожителю удалось избежать наказания.

"Бывший сожитель и его знакомые по поступившему 2 марта вызову привлечены к ответственности. Административное производство по заявлению об избиении 18-летнего гражданина рассмотрено в суде и прекращено за примирением сторон. Действиям сотрудников полиции будет дана правовая оценка по результатам проверки. Отметим, что мужчина в 2020 году привлекался к уголовной ответственности", – сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Не так давно, 19 марта 2024 года, в Туркестанской области произошел шокирующий инцидент. Дважды судимый мужчина взял в заложницы бывшую супругу в Сайрамском районе, насильно посадил ее в машину и пытался увезти. Пострадавшей понадобилась срочная медицинская и психологическая помощь. Ее забрали в больницу. Подробности читайте здесь.

Домашнее насилие является острой проблемой в Казахстане не первый год. Правозащитницы и общественники давно бьются за ужесточение закона о домашнем насилии над женщинами и детьми. По официальным данным, органы внутренних дел ежегодно регистрируют свыше 100 тыс. заявлений по фактам домашнего насилия. И это только те, кто обращается за помощью к полицейским. Сколько трагедий на самом деле происходит за закрытыми дверями в домах по всему Казахстану – трудно сказать. Ранее на Zаkon.kz были опубликованы истории жертв бытового насилия.

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Карина Адильбекова
Шымкент
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