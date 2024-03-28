Около 40 локальных подтоплений произошло во время урагана в Алматы

В Алматы произошло 38 локальных подтоплений дворов частных домов и на отдельных участках четырех улиц, сообщает Zakon.kz.

Службы гражданской защиты и местных исполнительных органов своевременно устраняют последствия подтоплений.



"На данный момент обстановка в городе стабильная. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет". Пресс-служба МЧС РК

На Алматы во второй половине дня 28 марта обрушился ураган с дождем. Буквально в течение получаса ясное небо сменили черные тучи. О том, что происходило в городе во время непогоды – в материале Zakon.kz.

Также сообщалось, что в связи с погодными условиями в Алматы привели в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации. Кроме того, силы и средства ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы.