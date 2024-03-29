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Новые кадры разрушенного моста показали в Абайской области

Новые кадры разрушенного моста показали в Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 10:56 Фото: Telegram/abai_oblysynyn_akimdigi
С наступлением весны на Казахстан обрушились паводки, в некоторых регионах ситуация – критическая. К примеру, в Аягозском районе ранее талые воды размыли участок дороги и разрушили один пролет моста. 29 марта 2024 года в акимате Абайской области показали новые кадры, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения областного акимата, из-за талых вод был размыт участок дороги районного значения "Подъезд к селу Бозай" Аягозского района и разрушен один пролет (длина 25 м) мостовой конструкции.

"В настоящее время транспортное сообщение через мост прекращено. В связи с произошедшим активная молодежь Аягозского района, граждане села Майлин оказывают гуманитарную помощь жителям населенного пункта Бозай", – говорится в сообщении акимата Абайской области.

О том, что в Абайской области река разрушила мост, стало известно 27 марта 2024 года. В этот же день сообщалось, что в Актюбинской области обрушился мост в городе Жем.

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