Дети доплыли до островка в Жетысуской области и не смогли вернуться на берег

Фото: скриншот видео

14 апреля в Жетысуской области на реке Каратал в районе дачного общества Уйтас двое 13-летних подростков купались без сопровождения взрослых, заплыли на островок по середине реки и не смогли самостоятельно вернутся на берег, сообщает Zakon.kz.

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