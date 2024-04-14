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Дети доплыли до островка в Жетысуской области и не смогли вернуться на берег

спасение детей, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 20:12 Фото: скриншот видео
14 апреля в Жетысуской области на реке Каратал в районе дачного общества Уйтас двое 13-летних подростков купались без сопровождения взрослых, заплыли на островок по середине реки и не смогли самостоятельно вернутся на берег, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, спасатели региона пересекли реку и на себе перенесли детей на берег.

Отмечается, что в медицинской помощи подростки не нуждались.


Ранее сообщалось, что службами гражданской защиты спасено 104 970 человек, в том числе 38 264 детей. Вернулось домой 11 674 человек.

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