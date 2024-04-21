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Два грибника потерялись в степи Алматинской области

, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 11:06
20 апреля спасатели МЧС искали двух грибников, потерявшихся на перевале Малайсары. Их удалось найти спустя почти 5 часов, сообщает Zakon.kz.

Вызов о пропаже людей поступил 20 апреля в 20:35. На место выехала оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда и кинологический расчет.

"Двое взрослых и один ребенок отправились днем за грибами на перевал Малайсары, домой не вернулись. Помощь вызвал знакомый потерявшихся", – говорится в сообщении МЧС.

Обнаружить их удалось после полуночи – в 1:12 спасатели нашли грибников в степи, в медицинской помощи они не нуждались.

Ближе к 06:00 их вывели на трассу и передали заявителю, который был на автомобиле.

19 апреля в Ауэзовском районе спасатели эвакуировали из горящей квартиры женщину с ребенком. Кадры вызволения из огня появились в Сети.

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