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Больше 70 пропавших подростков нашли с начала года в Жамбылской области

Больше 70 пропавших подростков отыскали с начала года в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 18:38 Фото: pixabay
С начала года полицейскими Жамбылской области совместно с волонтерами "Лидер KZ" найдены 77 пропавших без вести несовершеннолетних, 68 из них нашли в день пропажи, сообщает Zakon.kz.

В ДП Жамбылской области назвали основные причины самовольных уходов детей и подростков из дома. Прежде всего это ссоры с родителями, бродяжничество, детская шалость, безответственность и лудомания. Побеги совершены в основном школьниками, реже – студентами колледжей, 55% из них – девочки.

В настоящее время вместе с полицейскими в Жамбылской области поиском людей занимаются более 50 волонтеров в возрасте от 25 до 68 лет. Практика показала, что найти ребенка легче, чем взрослого. Чтобы найти пропавшего, специалисты разговаривают с его родственниками, изучают круг общения, социальные сети.

"Самый яркий случай из моей практики, когда молодая девушка сбежала из дома, потому что мама не отпустила ее на вечеринку. Она выбралась по простыням из окна третьего этажа. Мы с полицейскими установили квартиру, которую она сняла с подругами. Было сложно уговорить ее вернуться обратно домой. Но нам это удалось", – поделилась руководитель волонтерского движения "Лидер KZ" Наталья Афанасьева.

Полицейские добавили, что со всеми несовершеннолетними проведена беседа в присутствии родителей, чтобы не допустить впредь подобных случаев.

В поселке Заречный Костанайской области из медучреждения сбежал пациент, находящийся на психиатрическом учете.

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