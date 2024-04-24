Учительницу потеряли на работе в Акмолинской области, а она вышла замуж

Акмолинские полицейские нашли без вести пропавшую 21-летнюю жительницу Кокшетау, которую разыскивали коллеги. Оказалось, что девушку "украли" для замужества, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Акмолинской области, 22 апреля поступило сообщение о том, что молодая учительница, проходившая преподавательскую практику в школе, пропала без вести. Тревогу забили ее коллеги.

Полицейские начали искать педагога и обнаружили ее в пассажирском поезде, направлявшемся в Алматы.

"Девушка пояснила, что накануне вечером будущий супруг сообщил ей о намерении родственников отправить сватов в дом ее родителей. Спешно отправившись в дорогу к родителям, она попыталась известить коллег. Однако в дороге были проблемы с сотовой связью. Поэтому ей не удалось с ними связаться", – уточнили в ДП.

Также отмечается, что в отношении молодой преподавательницы каких-либо преступлений и правонарушений не зафиксировано.

Ранее в Шымкенте вынесли приговор по факту похищения девушки.

