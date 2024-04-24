Солнце, радуга, град, апокалипсис: алматинцы делятся кадрами переменчивой погоды

В Алматы 24 апреля 2024 года в течение дня была очень непредсказуемая погода. Утром радовало ясное солнышко, в обед набежали тучи, но позже вновь развеялись, окрасив небосвод в голубой цвет. Ближе к вечеру неожиданно засвистел ураган, застучал град. Zakon.kz собрал палитру фотографий.

Накануне синоптики предупредили о том, что в Алматы три дня будут идти дожди. Однако сами горожане не были готовы к столь переменчивой погоде. Буквально за день на улице резко сменили друг друга солнце, град, грозы, молнии, ветер и радуга. Это подтверждают алматинцы в социальных сетях.

Материал по теме В Алматы три дня будут идти дожди

Град в Алматы стал ежегодной весенней традицией. Обычно он застает граждан в конце апреля или начале мая. Сегодня он не был особо крупным и долгим.

А вот ветер дул в полную мощь.

В результате в городе попадало множество деревьев, повреждены автомобили.

Ручейки наполнили улицы мегаполиса после проливного дождя.

Черное небо, быстро плывущие тучи, город во мраке и пыли засняли горожане.

И практически мгновенно за тучами – яркое солнце, сочные краски радуги на фоне ясного неба. Разве Алматы не удивляет?

Алматинцы шутят над природным настроением в городе:

Открыла глаза – солнце; моргнула – дождь; обернулась – радуга.

Да, погода в Алматы вам не женщина, она умеет удивлять.

Когда помыл машину, не взял зонт и не смотрел самый громкий процесс – природа тебя накажет.

Купальник сегодня пригодился на все случаи: и позагорать, и поплавать.

Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля.