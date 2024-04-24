Солнце, радуга, град, апокалипсис: алматинцы делятся кадрами переменчивой погоды
Накануне синоптики предупредили о том, что в Алматы три дня будут идти дожди. Однако сами горожане не были готовы к столь переменчивой погоде. Буквально за день на улице резко сменили друг друга солнце, град, грозы, молнии, ветер и радуга. Это подтверждают алматинцы в социальных сетях.
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Град в Алматы стал ежегодной весенней традицией. Обычно он застает граждан в конце апреля или начале мая. Сегодня он не был особо крупным и долгим.
А вот ветер дул в полную мощь.
В результате в городе попадало множество деревьев, повреждены автомобили.
Ручейки наполнили улицы мегаполиса после проливного дождя.
Черное небо, быстро плывущие тучи, город во мраке и пыли засняли горожане.
И практически мгновенно за тучами – яркое солнце, сочные краски радуги на фоне ясного неба. Разве Алматы не удивляет?
Алматинцы шутят над природным настроением в городе:
- Открыла глаза – солнце; моргнула – дождь; обернулась – радуга.
- Да, погода в Алматы вам не женщина, она умеет удивлять.
- Когда помыл машину, не взял зонт и не смотрел самый громкий процесс – природа тебя накажет.
- Купальник сегодня пригодился на все случаи: и позагорать, и поплавать.
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля.