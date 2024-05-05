Об обстановке в Кульсары доложили в МЧС РК

В МЧС сообщили, что в городе Кульсары на 5 мая подтопленными остаются более 100 частных жилых домов и 10 объектов бизнеса, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, за прошедшую неделю группировки сил спасателей МЧС РК отвели и откачали воду из 2815 домов.

В эвакуационных пунктах региона находятся 769 человек, из них 430 – дети.





Как сообщали ранее, 7 апреля 2024 года в области сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба. Уровень воды в реке Жайык продолжает расти. Спад не наблюдается.

1 мая 2024 года пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев рассказал, какие меры принимает акимат для восстановления города.

С полной информацией о паводках в Казахстане можно ознакомиться здесь.





