Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Об обстановке в Кульсары доложили в МЧС РК

Об обстановке в Кульсары доложились в МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 08:20 Фото: МЧС РК
В МЧС сообщили, что в городе Кульсары на 5 мая подтопленными остаются более 100 частных жилых домов и 10 объектов бизнеса, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, за прошедшую неделю группировки сил спасателей МЧС РК отвели и откачали воду из 2815 домов.

В эвакуационных пунктах региона находятся 769 человек, из них 430 – дети.


Как сообщали ранее, 7 апреля 2024 года в области сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба. Уровень воды в реке Жайык продолжает расти. Спад не наблюдается.

1 мая 2024 года пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев рассказал, какие меры принимает акимат для восстановления города.

С полной информацией о паводках в Казахстане можно ознакомиться здесь.


Читайте также

В Алматы мопедист на полной скорости влетел в легковушку, есть пострадавшие
В Алматы мопедист на полной скорости влетел в легковушку, есть пострадавшие
астанчанку доставили в больницу после пожара в донерной
Взрывы во время пожара в донерной: астанчанку доставили в больницу
мальчик застрял в конструкции горки
Четырехлетний мальчик застрял в конструкции горки в Усть-Каменогорске
Елена Вебер
МЧС РК Атырауская область Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
штормовое предупреждение
Заморозки до -6, гроза и туман: какая погода ожидается на большей части РК 5 мая
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: