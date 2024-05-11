4-летнего ребенка сбили насмерть в Алматинской области

10 мая вечером в селе Саймайсай Алматинской области погиб ребенок 2018 года рождения после того, как его сбил автомобиль, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло по улице Пащенко. Автомобиль Opel Astra сбил выбежавшего на проезжую часть ребенка. За рулем Opel находилась женщина. Выбежавший ребенок, по словам корреспондента Zakon.kz, оказался для нее полной неожиданностью.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия нашему корреспонденту сообщили, что ребенок всегда играл в куче песка, которая была вдоль дороги. Женщина вызвала на место бригаду "скорой помощи", которая экстренно госпитализировала мальчика в реанимацию, но позже стало известно, что мальчик скончался.

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства ДТП будет выяснять дознаватель Алматинской области, назначены соответствующие экспертизы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

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