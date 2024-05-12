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Автомобиль въехал в автобусную остановку – есть погибшие

Автобус, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 08:32 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В ночь на 12 мая в Илийском районе автомобиль въехал на скорости в автобусную остановку, сбив насмерть двух человек, сообщает Zakon.kz.

Со слов инспектора патрульно-полицейской роты районного департамента полиции Ерасыла Нурсултана, при патрулировании поселка Байсерке у полицейских экипажа "Беркут-35" вызвала подозрение автомашина ЗИЛ-131. Водитель проигнорировал требование патрульных об остановке и пытался скрыться от преследования. В результате управлявший грузовым автомобилем 49-летний мужчина на скорости въехал в автобусную остановку. Это произошло на 32 км автодороги Алматы – Жетыген. Двое скончались, трое с различными травмами госпитализированы в районную больницу.

Согласно результатам медосвидетельствования, нарушитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Мужчину водворили в изолятор временного содержания, автомашина помещена на спецстоянку. По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть двух лиц, зарегистрировано уголовное дело. Расследование продолжается.

10 мая днем в селе Саймайсай Алматинской области погиб ребенок, 2018 года рождения, в результате наезда автомобиля.

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