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На Атыраускую область надвигается еще одно природное ненастье

На Атыраускую область надвигается еще одно природное ненастье, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 10:30 Фото: pxhere
Кроме того, что в Атырауской области река Жайык (Урал) вышла из берегов. Сегодня, 24 мая 2024 года, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям (ЧС) области уточняет, 24 мая на юге и востоке ожидается гроза.

Ночью и утром на западе области синоптики прогнозируют туман. Ветер достигнет 15-20 метров в секунду. Также на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

"В связи с ухудшением погодных условий спасатели убедительно просят жителей области не выезжать в дорогу".Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

В особенности, подчеркивают специалисты, это касается автотрасс по направлению в Махамбетский и Индерский районы, которые на сегодня особо подвержены подтоплению и представляют опасность для передвижения.

"В Атырауской области действует режим ЧС. Автомобильные дороги по некоторым направлениям, в связи с паводковой опасностью, временно перекрыты".Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Ночью 23 мая 2024 года в Махамбетском районе Атырауской области началась полная эвакуация населения из-за того, что на реке Жайык прорвало дамбу. Под утро в МЧС заявили, что размытую дамбу восстановили.

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Днем того же дня река Жайык (Урал) вновь вышла из берегов. Об этом заявил заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев.

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