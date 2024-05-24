На Атыраускую область надвигается еще одно природное ненастье
Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям (ЧС) области уточняет, 24 мая на юге и востоке ожидается гроза.
Ночью и утром на западе области синоптики прогнозируют туман. Ветер достигнет 15-20 метров в секунду. Также на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
"В связи с ухудшением погодных условий спасатели убедительно просят жителей области не выезжать в дорогу".Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
В особенности, подчеркивают специалисты, это касается автотрасс по направлению в Махамбетский и Индерский районы, которые на сегодня особо подвержены подтоплению и представляют опасность для передвижения.
"В Атырауской области действует режим ЧС. Автомобильные дороги по некоторым направлениям, в связи с паводковой опасностью, временно перекрыты".Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Ночью 23 мая 2024 года в Махамбетском районе Атырауской области началась полная эвакуация населения из-за того, что на реке Жайык прорвало дамбу. Под утро в МЧС заявили, что размытую дамбу восстановили.
Днем того же дня река Жайык (Урал) вновь вышла из берегов. Об этом заявил заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев.