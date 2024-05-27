Алматинца осудили за воровство в городских мечетях

27 мая осудили жителя Алматы, воровавшего личное имущество прихожан в городских мечетях, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры города, зимой 2023 года молодой человек, пользуясь тем, что прихожане совершают молитву, похищал их личное имущество прямо во время намаза. В момент совершения преступления он попал на камеры видеонаблюдения.

"В ходе судебного заседания гражданин Т. вину признал, однако миллионный ущерб не возместил. Судом похитителю назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Прокуратура Турксибского района призывает граждан в связи с участившимися случаями краж внимательно относиться к своему личному имуществу и не оставлять его без присмотра", – заявили в прокуратуре.

В феврале сообщалось, что вора, который крал в мечетях, задержали в Алматы.