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#Школа
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Общество

Фейк о смерти еще одного солдата в Мангистау появился в соцсетях

Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 17:45 Фото: freepik
В Facebook появилась информация о якобы гибели еще одного военнослужащего в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Центр по борьбе с дезинформацией 28 сентября 2026 года опроверг ее.

"Данная информация не соответствует действительности. По информации, представленной центру Министерством внутренних дел, Национальной гвардией, Пограничной службой и Министерством обороны Республики Казахстан, сведения о гибели военнослужащего не подтвердились", – говорится в опровержении.
скриншот фейкового поста о гибели солдата, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 17:45

Фото: Telegram/JAQOrtcom

Центр по борьбе с дезинформацией призвал пользователей социальных сетей не доверять информации без ссылки на официальный источник.

"Распространение недостоверной информации может иметь правовые последствия в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – предупредили в организации.

Сегодня, 28 сентября, Минобороны выступило с заявлением о двух матросах срочной службы, участвовавших в трагических учениях на Каспии, судьбой которых интересовались казахстанцы. Оказалось, что они относились к группе военнослужащих, выполнявших учебные задачи на берегу. Сейчас военнослужащие находятся в расположении воинской части.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений несколько военнослужащих унесло в Каспийское море. Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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