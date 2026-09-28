Фейк о смерти еще одного солдата в Мангистау появился в соцсетях

В Facebook появилась информация о якобы гибели еще одного военнослужащего в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Центр по борьбе с дезинформацией 28 сентября 2026 года опроверг ее.

"Данная информация не соответствует действительности. По информации, представленной центру Министерством внутренних дел, Национальной гвардией, Пограничной службой и Министерством обороны Республики Казахстан, сведения о гибели военнослужащего не подтвердились", – говорится в опровержении.

Центр по борьбе с дезинформацией призвал пользователей социальных сетей не доверять информации без ссылки на официальный источник.

"Распространение недостоверной информации может иметь правовые последствия в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – предупредили в организации.

Сегодня, 28 сентября, Минобороны выступило с заявлением о двух матросах срочной службы, участвовавших в трагических учениях на Каспии, судьбой которых интересовались казахстанцы. Оказалось, что они относились к группе военнослужащих, выполнявших учебные задачи на берегу. Сейчас военнослужащие находятся в расположении воинской части.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений несколько военнослужащих унесло в Каспийское море. Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.