Мужчина пытался совершить самоубийство в суде Атырау

В минувшую пятницу, 31 мая, в зале областного суда 40-летний мужчина порезал себе вены ножом для резки бумаги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное СМИ azh.kz, сделал он это в знак несогласия с решением суда, приговорившим его к лишению свободы сроком на полтора года по статье 608 КоАП РК ("Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения").

Издание пишет, что это не первая судимость горожанина – ранее он был осужден по статье 389 УК РК ("Самоуправство").

На видео, которое публикуется в разных источниках, видно лужу крови в зале суда и мужчину, который обессиленный сидит, уперевшись в стену. Вокруг него собираются люди и пытаются помочь, сам мужчина пытается что-то объяснить подошедшим на помощь.

"Я устал, меня арестовывают снова и снова. Прошло полтора месяца, как я вышел. Никакой справедливости нет, я убью себя", – приводят его слова журналисты.

Сообщается, что мужчина изначально не подпускал к себе полицейских, потом был доставлен в областную больницу, а после оказания медпомощи водворен в СИЗО.

Пожизненное лишение свободы получил житель Алматинской области, ранее обвиненный в убийстве женщины и ее двоих детей, умышленном поджоге их дома с целью сокрытия преступления.