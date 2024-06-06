Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 56 млн тенге похитили с помощью "мертвых душ" в Управлении спорта Алматы

Более 56 млн тенге похитили с помощью &quot;мертвых душ&quot; в Управлении спорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 10:08 Фото: Zakon.kz
Бывшие сотрудники Управления спорта Алматы и его подведомственной организации подозреваются в хищении бюджетных средств. Об этом 6 июня 2024 года рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Досудебное расследование в отношении бывших сотрудников Управления спорта и Центра подготовки олимпийского резерва по факту присвоения и растраты бюджетных средств в особо крупном размере проводится Антикоррупционной службой по Алматы.

"Они подозреваются в хищении более 56 млн тенге путем начисления и выплаты заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность. Расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Иная информация, как отметили в Антикоре, согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Граждан, которые столкнулись с коррупцией, Антикор просит сообщать и присылать фото/видео в Telegram-бот @antikorkz_bot или по номеру "1424".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 10:08
Антикор заявил о лишении званий лжеспортсменов
, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 10:08

Ранее в Антикоре раскрыли подробности громкого дела о взятке в отношении начальницы Управления миграционной полиции (УМС) Департамента полиции (ДП) Абайской области Гульвиры Доненбаевой.

Читайте также

Водитель после беседы с полицейскими совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
Водитель после беседы с полицейскими совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
Массовое избиение парня в Актау
Толпой на одного набросились подростки в Актау
Из Жамбылской области выдворены 30 иностранцев
30 иностранцев выдворили из Жамбылской области
Динара Халдарова
Антикор Антикор Алматы акимат 2024 год Коррупция Коррупция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Алматинцев массово пересадят на автобусы
Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: