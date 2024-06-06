Более 56 млн тенге похитили с помощью "мертвых душ" в Управлении спорта Алматы
Досудебное расследование в отношении бывших сотрудников Управления спорта и Центра подготовки олимпийского резерва по факту присвоения и растраты бюджетных средств в особо крупном размере проводится Антикоррупционной службой по Алматы.
"Они подозреваются в хищении более 56 млн тенге путем начисления и выплаты заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность. Расследование продолжается", – говорится в сообщении.
Иная информация, как отметили в Антикоре, согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, в интересах следствия распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Граждан, которые столкнулись с коррупцией, Антикор просит сообщать и присылать фото/видео в Telegram-бот @antikorkz_bot или по номеру "1424".
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