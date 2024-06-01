МЧС: В селе Коянды завершили работу по откачке воды
1 июня 2024 года в МЧС отчитались, что завершили откачку дождевой воды в селе Коянды Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
"Всего откачано около 16 тысяч кубометров дождевой воды", – сообщили в МЧС.
26 мая из-за обильных осадков в населенном пункте произошло подтопление двух частных жилых домов и 20 частных дворов.
Село Коянды также пострадало в паводковый период. В конце марта 40 человек откачивали талые воды и устраняли подтопления частных домов.
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