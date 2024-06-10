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Законодательство РК

На трассе Алматы – Екатеринбург легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие

На трассе &quot;Алматы-Екатеринбург&quot; легковушка столкнулась с газелью, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 07:30 Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили об аварии на 924-м км трассы Алматы – Екатеринбург, которая произошла рано утром 10 июня. По их данным, легковая автомашина столкнулась с ГАЗелью, передает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, двум пострадавшим на месте ДТП оказана экстренная медицинская помощь бригадой трассового медико-спасательного пункта "Ақсу-Аюлы" ЦМК МЧС РК Карагандинской области. 


Ранее, 9 июня, сообщалось о том, что на трассе в Жамбылской области вспыхнул грузовик

В Алматинской области между поселками Жанадаур и Коккайнар произошла смертельная авария. В результате погибла девушка, на руках она держала годовалого ребенка. Его отправили в больницу. Далее произошла еще одна жуткая авария в Алматинской области на 55-м км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск: погибли пять человек. 

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