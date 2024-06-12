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Спасали, как человека: в Астане пожарные откачали пострадавшего кота

В Астане пожарные вернули к жизни кота, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 10:30 Фото: МЧС РК
В Астане пожарные вернули к жизни кота, пострадавшего при пожаре, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, пожар произошел накануне, 11 июня.

"В одном из многоквартирных жилых домов произошло возгорание квартиры. Спасатели Жаслан Жакенов и Денис Чайковский из огня спасли домашнее животное, которое было без сознания. Откачать хвостатого спасатели смогли с помощью дыхательного аппарата", – рассказали в министерстве.

На опубликованном видео запечатлены кадры того, как возвращали к жизни кота.

Ранее казахстанские спасатели опубликовали кадры спасения ежа из горящего дома.

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