Спасали, как человека: в Астане пожарные откачали пострадавшего кота
Фото: МЧС РК
В Астане пожарные вернули к жизни кота, пострадавшего при пожаре, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, пожар произошел накануне, 11 июня.
"В одном из многоквартирных жилых домов произошло возгорание квартиры. Спасатели Жаслан Жакенов и Денис Чайковский из огня спасли домашнее животное, которое было без сознания. Откачать хвостатого спасатели смогли с помощью дыхательного аппарата", – рассказали в министерстве.
На опубликованном видео запечатлены кадры того, как возвращали к жизни кота.
Ранее казахстанские спасатели опубликовали кадры спасения ежа из горящего дома.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript