Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жители Тараза и Шымкента ощутили землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 18:01 Фото: wikimedia
Жители Тараза и Шымкента примерно в 17:10 19 июня ощутили землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют сообщения из соцсетей, а также с сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

  • Был небольшой толчок.
  • 2 балла примерно в Таразе.
  • Несколько секунд, Шымкент.
  • 5 этаж ощутимо качнуло. Шымкент.
  • Была какая-то дрожь. Секунд 5-7.

Также о том, что ощутили подземные толчки, пишут жители Узбекистана.

Согласно оперативным данным Казахстанского национального центра данных, 19 июня 2024 года в 17:09 по времени Астаны в Кыргызстане произошло землетрясение. Магнитуда – 5.1.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Терек-Сай, Бузук – 4,5 балла, селах Ала-Бука, Сары-Талаа, Кызыл-Токой, Кашка-Суу, Айгыр-Джал – 4 балла, селах Кербен, Джерге-Тал, Ак-Коргон, Достук, Нанай, Сумсар и др. – 3 балла, сообщается на сайте Института сейсмологии Кыргызстана.

Официальной информации об ощутимости на территории Казахстана пока нет.

18 июня сообщалось, что в иранской провинции Разави-Хорасан произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли и пострадали люди.

Читайте также

Человек
Квартиры по государственной программе "продавал" алматинец
Крупный пожар тушат вторую неделю в Иле-Балхашском резервате
Крупный пожар разгорелся из-за грозы в Иле-Балхашском резервате
Экспертиза, вещественные доказательства, полиция
Молодой человек умер на территории КазНУ имени аль-Фараби в Алматы
Ирина Капитанова
Казахстан Кыргызстан Узбекистан Землетрясение 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан на глобусе
Почему в Казахстане жить хорошо: как наша страна обогнала Швецию и Норвегию
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент
Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по покушению на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Камеры видеонаблюдения Сергек, Sergek, видеоконтроль, нарушения, превышение скорости, дорожная безопасность
Занимающейся камерами "Сергек" компании пришлось вернуть государству 238 млн тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: