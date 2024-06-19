Жители Тараза и Шымкента ощутили землетрясение
Об этом свидетельствуют сообщения из соцсетей, а также с сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
- Был небольшой толчок.
- 2 балла примерно в Таразе.
- Несколько секунд, Шымкент.
- 5 этаж ощутимо качнуло. Шымкент.
- Была какая-то дрожь. Секунд 5-7.
Также о том, что ощутили подземные толчки, пишут жители Узбекистана.
Согласно оперативным данным Казахстанского национального центра данных, 19 июня 2024 года в 17:09 по времени Астаны в Кыргызстане произошло землетрясение. Магнитуда – 5.1.
В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Терек-Сай, Бузук – 4,5 балла, селах Ала-Бука, Сары-Талаа, Кызыл-Токой, Кашка-Суу, Айгыр-Джал – 4 балла, селах Кербен, Джерге-Тал, Ак-Коргон, Достук, Нанай, Сумсар и др. – 3 балла, сообщается на сайте Института сейсмологии Кыргызстана.
Официальной информации об ощутимости на территории Казахстана пока нет.
18 июня сообщалось, что в иранской провинции Разави-Хорасан произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли и пострадали люди.