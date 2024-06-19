Жители Тараза и Шымкента ощутили землетрясение

Жители Тараза и Шымкента примерно в 17:10 19 июня ощутили землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют сообщения из соцсетей, а также с сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Был небольшой толчок.

2 балла примерно в Таразе.

Несколько секунд, Шымкент.

5 этаж ощутимо качнуло. Шымкент.

Была какая-то дрожь. Секунд 5-7.

Также о том, что ощутили подземные толчки, пишут жители Узбекистана.

Согласно оперативным данным Казахстанского национального центра данных, 19 июня 2024 года в 17:09 по времени Астаны в Кыргызстане произошло землетрясение. Магнитуда – 5.1.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Терек-Сай, Бузук – 4,5 балла, селах Ала-Бука, Сары-Талаа, Кызыл-Токой, Кашка-Суу, Айгыр-Джал – 4 балла, селах Кербен, Джерге-Тал, Ак-Коргон, Достук, Нанай, Сумсар и др. – 3 балла, сообщается на сайте Института сейсмологии Кыргызстана.

Официальной информации об ощутимости на территории Казахстана пока нет.

18 июня сообщалось, что в иранской провинции Разави-Хорасан произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли и пострадали люди.