10-балльный шторм обрушился на Москву
Фото: pixabay
Из-за мощного циклона в Москве пострадали девять человек, ветер повалил 23 дерева и повредил восемь машин. Специалисты заявляют, что на данный момент Московский регион находится в тылу циклона и что подобной бури в ближайшее время не ожидается, cообщает Zakon.kz.
Во время 10-балльного шторма в Москве порывы ветра достигали 25 м/с или 90 км/ч, пишет канал РБК.
"Дождь и морось в сочетании с порывистым ветром в Московской области сохранятся до конца дня. Главный атмосферный фронт Москву уже прошел, но ночью по области местами еще пройдет кратковременный дождь", – заявил синоптик прогностического центра "Метео ТВ" Александр Ильин.
Ранее сообщалось, что с симптомами ботулизма в Москве с 14 июня к врачам обратились уже свыше 120 человек, врачи проводят обследование в условиях стационара. По словам заммэра Анастасии Раковой, 55 человек находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них в реанимации.
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