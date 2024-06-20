10-балльный шторм обрушился на Москву

Фото: pixabay

Из-за мощного циклона в Москве пострадали девять человек, ветер повалил 23 дерева и повредил восемь машин. Специалисты заявляют, что на данный момент Московский регион находится в тылу циклона и что подобной бури в ближайшее время не ожидается, cообщает Zakon.kz.

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