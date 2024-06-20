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10-балльный шторм обрушился на Москву

ливень, Москва, циклон, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 20:23 Фото: pixabay
Из-за мощного циклона в Москве пострадали девять человек, ветер повалил 23 дерева и повредил восемь машин. Специалисты заявляют, что на данный момент Московский регион находится в тылу циклона и что подобной бури в ближайшее время не ожидается, cообщает Zakon.kz.

Во время 10-балльного шторма в Москве порывы ветра достигали 25 м/с или 90 км/ч, пишет канал РБК.

"Дождь и морось в сочетании с порывистым ветром в Московской области сохранятся до конца дня. Главный атмосферный фронт Москву уже прошел, но ночью по области местами еще пройдет кратковременный дождь", – заявил синоптик прогностического центра "Метео ТВ" Александр Ильин.


Ранее сообщалось, что с симптомами ботулизма в Москве с 14 июня к врачам обратились уже свыше 120 человек, врачи проводят обследование в условиях стационара. По словам заммэра Анастасии Раковой, 55 человек находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них в реанимации.

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