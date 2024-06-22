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Пожар близ "Хан Шатыра": людей начали эвакуировать из здания

, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 16:10
В МЧС Казахстана поделились подробностями пожара в Астане, дым от которого накрыл столичное небо, сообщает Zakon.kz.

По уточненном данным происходит возгорание наружной облицовки здания. На месте работают пожарные по 3 рангу, сообщили в министерстве по ЧС. Задействованы 16 единиц техники и 72 человека.

"Здание административное и частично жилое. На месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация".

Со слов пресс-службы ведомства, спасатели эвакуировали 8 человек, из них 1 ребенок.

Информация о пострадавших не поступала.


Тем временем в Сети появляются видео с тушением огня.

22 июня около 15:00 в жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар.

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