Пожар близ "Хан Шатыра": людей начали эвакуировать из здания

В МЧС Казахстана поделились подробностями пожара в Астане, дым от которого накрыл столичное небо, сообщает Zakon.kz.

По уточненном данным происходит возгорание наружной облицовки здания. На месте работают пожарные по 3 рангу, сообщили в министерстве по ЧС. Задействованы 16 единиц техники и 72 человека.

"Здание административное и частично жилое. На месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация".

Со слов пресс-службы ведомства, спасатели эвакуировали 8 человек, из них 1 ребенок.

Информация о пострадавших не поступала.





Тем временем в Сети появляются видео с тушением огня.

22 июня около 15:00 в жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар.