Пожар близ "Хан Шатыра": людей начали эвакуировать из здания
В МЧС Казахстана поделились подробностями пожара в Астане, дым от которого накрыл столичное небо, сообщает Zakon.kz.
По уточненном данным происходит возгорание наружной облицовки здания. На месте работают пожарные по 3 рангу, сообщили в министерстве по ЧС. Задействованы 16 единиц техники и 72 человека.
"Здание административное и частично жилое. На месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация".
Со слов пресс-службы ведомства, спасатели эвакуировали 8 человек, из них 1 ребенок.
Информация о пострадавших не поступала.
Тем временем в Сети появляются видео с тушением огня.
22 июня около 15:00 в жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript