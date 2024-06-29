В МЧС РК рассказали о транспортировке тел детей, погибших во время селя в Кыргызстане

Пресс-служба МЧС Казахстана заявила о том, что для транспортировки тел погибших прорабатывается вопрос направления воздушного судна в г. Ош, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в регионе, где погибли во время селя дети, силами спасателей КР ищут еще двоих пропавших без вести.

Ранее пресс-служба МЧС Кыргызстана заявила о том, что не менее семи человек погибли в результате схода селевых потоков в Ноокатском районе.

Позже стало известно, что казахстанские дети погибли в Кыргызстане из-за схода селя.