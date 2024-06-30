Казахстанские спасатели прибыли в Кыргызстан для транспортировки тел погибших детей

30 июня спасатели МЧС Казахстана на воздушном судне МО РК прибыли в кыргызстанский город Ош для эвакуации казахстанцев и транспортировки тел погибших на родину, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на борту самолета находятся спасатели РОСО, врачи Центра медицины катастроф и психологи МЧС РК.

"Бортом доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания общим весом 2,7 тонны для пострадавших от селевых потоков жителей Кыргызстана. Накануне для координации поисково-спасательных работ в зону ЧС Ноокатского района Ошской области был направлен начальник ДЧС Жамбылской области Арман Токанов. Ранее в ситуационном центре МЧС РК был создан оперативный штаб, специалисты которого находятся на постоянной связи с МЧС Кыргызстана и нашим посольством", – говорится в сообщении.

Отмечается, что под координацией начальника Департамента по ЧС ВКО Рашида Блялова в Усть-Каменогорске вторые сутки работает оперативный штаб, на базе которого совместно с МИО, родственникам погибших детей оказывают психологическую помощь.





Ранее пресс-служба МЧС Кыргызстана заявила о том, что не менее семи человек погибли в результате схода селевых потоков в Ноокатском районе. Позже стало известно, что среди погибших есть и казахстанские дети. Всех их вернут на родину казахстанские спасатели.

Позже были найдены тела еще двух казахстанских детей, погибших от схода селя.

