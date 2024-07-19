Костанайцы осудили водителя за издевательство над домашней птицей

Жители города Костаная стали свидетелями шокирующего происшествия. Они запечатлели, как водитель перевозит домашних птиц в прицепе машины запертых в тесных клетках. По дороге до пункта назначения часть из них погибла, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте сообщили в городском паблике:



"Здравствуйте, издевательство над курами. Бородина, 227/1. Бездействие. В 102 звонили с половины 7, приехали на второй вызов в половину 10 вечера, часть кур умерли с обеда без воды до вечера", – жалуется автор видео.

Несмотря на то, что снятые на видео птицы предназначены для коммерческих целей, костанайцы осудили жестокое обращение с ними.

По словам одного из пользователей Instagram, нельзя так поступать с живыми организмами, потому что у них, как у людей, есть базовые потребности во сне, питье и пище.



"Любая индустрия, связанная с животными, жестока, даже когда вы этого не видите", – говорит подписчик страницы.

Другие жители города считают, что ситуация не такая критическая, как это описывает автор публикации, потому что так выглядит обычная перевозка сельхозптиц.

"Вы видели птицефабрики внутри? Это нормальная перевозка. Вам лишь бы охать и ахать", – говорит костанаец.

Факты жестокого обращения с животными зоозащитники фиксируют в разных регионах страны, но в кадры попадают и позитивные фрагменты. На днях сотрудники "Ертіс орманы" заметили и сфотографировали гнездо беркута – самого крупного хищника из наиболее известных птиц семейства ястребиных.