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Карагандинцы покидают дома из-за потопа

потоп в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 22:46 Фото: pixabay
В Караганде талая вода топит жителей частного сектора. В выходные из-за плюсовой температуры и дождя снег начал активно таять. Люди не могут справиться с напором – и вынуждены покидать свои дома, сообщает Zakon.kz.

Подробности ЧП КТК рассказали жители города.

"Здесь выкачивали с насосом. А что толку? Опять дома. Сейчас в дом зайдите, посмотрите, в каком мы состоянии. Невозможно там жить. Маленький ребенок есть. Соседей тоже затопило. Никому ничего не надо. С акимата вот никто не пришел. Вот я звонила, там ругается женщина". Жительница Караганды Гульсара Мускунова

Больше всего страдают дома, расположенные ниже уровня дороги. Весь растаявший снег огромными ручьями затекает внутрь. Жители, поняв, что не в силах справиться с потопом, спасают технику и мебель. Стариков и детей отправляют к родственникам. По словам местных, такой воды они еще не видели. И связывают это с прошлогодним ремонтом дороги. В акимате же призывают до прихода тепла как можно скорее вывезти весь снег со дворов. На улицах частного сектора все еще стоят высокие сугробы. На сегодняшний день в списке пострадавших от талых вод уже как минимум четыре дома.

"В свою очередь подрядной организацией были незамедлительно приняты меры по отводу талой воды – это откачка талой воды, вывоз снега с дворовой территории и отвод талых вод в мешкотары. На данный момент ситуация стабилизировалась". Руководитель отдела обеспечения жизнедеятельности акимата района им. А. Бокейхана Асылбек Жумакаев

Ранее мы писали, что после таяния снега на хребте Тарбагатайских гор в Абайской области затопило несколько домов в селе Бахты. Об этом сообщили местные дорожники. Позже в МЧС рассказали, как борются со стихией.

Также к стихии готовятся в соседнем регионе: жителей Восточного Казахстана призвали готовиться к паводкам.

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