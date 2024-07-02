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В Киеве скончался казахстанский журналист Айдос Садыков

В Киеве скончался казахстанский журналист Айдос Садыков, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 09:38 Фото: Facebook/Айдос Садыков
О смерти Садыкова сегодня, 2 июля 2024 года, рассказала его супруга Наталья, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, журналиста не стало ночью.

"Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву (в 05:00 по казахстанскому времени. – Прим. ред.)... 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось", – написала Наталья Садыкова в Facebook.

8 июня 2024 года стало известно, что в Киеве было совершено покушение на журналиста Айдоса Садыкова. Сообщалось, что казахстанец выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Прокуратура Киева начала расследование по факту покушения на убийство журналиста. В ведомстве сообщили, что "по предварительной информации, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находились потерпевший и его жена, произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся". Покушение произошло недалеко от дома, где они живут.

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19 июня Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по покушению на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве. Он подчеркнул, что все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.

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По данным СМИ, в марте 2014 года актюбинские журналисты Айдос и Наталья Садыковы уехали из Казахстана в Украину, где и создали YouTube и Telegram-каналы. В октябре 2023 года стало известно, что их объявили в розыск. Розыскное дело было зарегистрировано в Астане, а инициатором выступило МВД РК. В ведомстве объяснили причину: "Уполномоченным органом на YouTube-канале выявлены видеоматериалы, не соответствующие действительности и пропагандирующие национальную рознь".

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