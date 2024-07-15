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Раненый казахстанец притворился мертвым, чтобы выжить

Раненый мужчина притворился мертвым, чтобы выжить, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 16:56 Фото: рixabay
В Актобе мужчина едва не погиб от рук коллеги, который внезапно вспомнил старую обиду и схватился за нож, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в цеху предприятия. Двое работников вместе выпивали. После двух бутылок водки один из них вспомнил старую обиду, схватил собутыльника за волосы и два раза ударил ножом в шею. Пострадавший лег на стол, постонал и притворился мертвым, боясь, что нападавший может его добить. Размахивающий ножом мужчина подумал, что убил коллегу, и ушел с места преступления. Так раненому удалось спастись. Он позвонил на "112" и дождался помощи, прикрывая рукой рану, пишет "Диапазон".

41-летний нападавший был задержан. Он уверял, что не хотел убивать, нанес потерпевшему касательные удары ножом, хотел просто напугать его. С его слов, он сам напугался, когда тот упал. Подсудимый также утверждал, что не сбегал с места преступления, а пошел в магазин за сигаретами. Когда вернулся, на месте уже были полицейские.

Потерпевший в суде простил обвиняемого и претензий ему не предъявлял.

Суд пришел к выводу, что обвиняемый совершил покушение на убийство и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Ранее осужденный уже сидел за умышленное убийство.

Ранее мы рассказывали о том, что в Актобе задержали мужчину, который ранил ножом несколько человек.

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