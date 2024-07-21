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Жителей Семея предупредили об отключении воды 22 июля

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 08:58 Фото: pexels
В понедельник 22 июля с 10:00 до 22:00 в городе Семей будет приостановлено водоснабжение, сообщает Zakon.kz.

Как передает ГКП "Семей Водоканал" на своей странице в Instagram, планируется проведение планово-ремонтных работ с заменой запорных арматур на участке по ул. Терешкова – Косанова.

В этой связи в течение дня будет приостановлено водоснабжение в районе Казкрай. Это жилой район на участке ул. Терешкова – Морозова – Валиханова – Буренкова. Также без воды останутся потребители по обе стороны ул. Сыбанова, от ул. Красина до ул. Пржевальского и жители многоквартирного дома по ул. Чимкентской.

ГКП "Семей Водоканал" приносит свои извинения за причиненные неудобства и просит горожан заблаговременно обеспечить необходимый запас воды.

А жители Актау за последние несколько лет часто сталкиваются с отсутствием питьевой воды. Многие снимают видео для соцсетей, лайфхаки на случай отключения воды и создают демотиваторы.

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