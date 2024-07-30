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Полуторагодовалого ребенка убило током во время прогулки в Алматинской области

ребенка убило током в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 20:58 Фото: pixabay
Полуторагодовалый малыш гулял с родителями в поселке Шырганак Алматинской области, увидел на земле провод и потянулся за ним. Ребенок погиб на месте от мощного удара током, сообщает Zakon.kz.

Полицейские рассказали Первому каналу "Евразия", что в селе трудились рабочие, которые и оставили валяться оборвавшийся провод.

Расследование ведется по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок погиб в одном из фонтанов в Атырау из-за того, что его ногу затянул циркулярный насос.

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