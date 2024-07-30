Полуторагодовалого ребенка убило током во время прогулки в Алматинской области

Фото: pixabay

Полуторагодовалый малыш гулял с родителями в поселке Шырганак Алматинской области, увидел на земле провод и потянулся за ним. Ребенок погиб на месте от мощного удара током, сообщает Zakon.kz.

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