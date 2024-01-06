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Законодательство РК

Дело о взрыве кафе в Уральске: задержан предприниматель, арендовавший помещение

Фото: pxhere Фото: pxhere
Предприниматель, который арендовал помещение под кафе в одном из зданий Уральска, задержан по делу о взрыве,. Трагедия произошла 4 января 2023 года, погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Информацию о задержании предпринимателя подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры ЗКО 6 января 2024 года, пишет портал "Мой Город".

"Департаментом ЧС области по факту возгорания и гибели людей в кафе "Rizyq" начато досудебное расследование по статье 292 УК РК "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц". 6 января подозреваемый в совершении данного уголовного правонарушения задержан и водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре уточнили, что подозреваемым в уголовном деле является арендатор кафе.

В результате взрыва в кафе погибли трое человек. Пять человек, пострадавших от взрыва газа в кафе "RIZYQ" Уральска, находятся в больнице. Все они – молодые люди в возрасте от 21 до 32 лет, сотрудники и посетители кафе. Врачи оценивают состояние четверых из них как крайне тяжелое.

Подробнее о том, кто виноват и что делается для спасения выживших, читайте здесь.

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