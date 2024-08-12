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Автовандал повредил более 10 машин в одном из районов Алматы

Автовандал, Алматы, Орбита, боковые зеркала, машины, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 13:18 Фото: рixabay
В одном из районов Алматы неизвестный вывернул или разбил боковые зеркала у нескольких машин, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в мкр Орбита-2. Как говорится в подписи к появившемуся в соцсетях видео, в ночь на 12 августа мужчина "варварски снял и переломал боковые зеркала более чем у 10 автомашин". В районе парковки, на которой это случилось, есть камеры наблюдения и они запечатлели подозреваемого.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что задержали злоумышленника.

"Как информировали в Управлении полиции Бостандыкского района, правонарушитель установлен и задержан. Его действиям будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством", – прокомментировали в полиции.

Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

10 августа мы писали о том, что в Алматы три машины влетели в новую конструкцию, установленную на разделительной полосе.

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