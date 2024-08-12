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Более семи тысяч экологических нарушений выявили в Акмолинской области

Более 7000 нарушений выявлено в Акмолинской области в рамках акции &quot;Таза Қазақстан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 18:43 Фото: ДП Акмолинской области
В рамках акции "Таза Қазақстан" полицейскими в Акмолинской области проведено более восьми тысяч рейдов, в ходе которых выявлено свыше семи тысяч административных правонарушений, сообщает Zakon.kz.

В их числе: нарушение правил благоустройства – 3754 фактов, загрязнение мест общего пользования – 2539, обнаружено 196 стихийных свалок и так далее.

Отметим, что в ходе республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" сотрудниками группы природоохранной полиции Управления местной полицейской службы ДП Акмолинской области проводятся мероприятия по предупреждению нарушений правил благоустройства окружающей среды, недопущению загрязнения мест общего пользования и складирования твердых бытовых и строительных отходов вне отведенных для этого мест.

"В рамках акции организованы выезды в пристоличные регионы, город Косшы, поселок Аршалы, Ерейментауский, Целиноградский районы и поселок Шортанды. В результате составлено 124 административных протокола, 18 из которых в отношении юридических лиц. Также выявлено 12 несанкционированных свалок. Собраны материалы в отношении акимов сельских округов и переданы в Департамент экологии для их привлечения к административной ответственности".Пресс-служба ДП Акмолинской области

В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" жители Павлодарской области принимают активное участие в благоустройстве родного края.

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