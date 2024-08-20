Смерть в туалете: дело малышки в Сарыагашском районе получило неожиданный поворот

В Туркестанской области неожиданное развитие получило дело о смерти трехлетней девочки Асылым, которую в мае этого года обнаружили мертвой в туалете, сообщает Zakon.kz.

У малышки выявили небольшие царапины на лице и синяки на спине. Предполагалось, что они могли быть получены при неосторожном падении в туалет. Но спустя месяц в тот же туалет чуть не упала еще одна девочка. Благодаря ее показаниям, полиция вышла на 16-летнюю соседку.

Начав расследование полицейские выяснили, что смерть трехлетней Асылым стала результатом умышленного убийства. Соседка призналась в содеянном. Но далее последовали и другие немаловажные детали. Оказалось, что 16-летняя соседка двух девочек страдает шизофренией.

"Расследование продолжается", – передает местное издание OTYRAR.

15 августа в жилом массиве Сайрам Шымкента в автобусе №148 пьяный мужчина набросился на водителя с кулаками. Также в центре мегаполиса сносят верхние этажи семиэтажной гостиницы.