Житель ВКО вырастил коноплю на территории тубдиспансера за время лечения

Жителя ВКО отправили на принудительное лечение в туберкулезный диспансер, а он вырастил там несколько кустов конопли, сообщает Zakon.kz.

Семена растения казахстанец прихватил с собой по пути в медицинское учреждение, пишет YK-news.kz:

"Мужчина сорвал стебли с семенами и сунул в карман, а весной посеял их на прогулочной площадке тубдиспансера. Когда конопля взошла, пациент фтизиопульнологического центра стал поливать и полоть грядку. В итоге выросли три куста, которые мужчина сорвал, высушил, но употребить не успел".

В суде бывшего пациента тубдиспансера признали виновным в незаконном изготовлении, переработке и выращивании запрещенных к возделыванию сортов конопли и приговорили к году ограничения свободы.

Ранее в Алматинской области полицейские обнаружили плантацию высококачественной голландской конопли. "Агрономов", которые ее вырастили, поливали и удобряли, пока не поймали.