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Житель ВКО вырастил коноплю на территории тубдиспансера за время лечения

конопля, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 01:23 Фото: pixabay
Жителя ВКО отправили на принудительное лечение в туберкулезный диспансер, а он вырастил там несколько кустов конопли, сообщает Zakon.kz.

Семена растения казахстанец прихватил с собой по пути в медицинское учреждение, пишет YK-news.kz:

"Мужчина сорвал стебли с семенами и сунул в карман, а весной посеял их на прогулочной площадке тубдиспансера. Когда конопля взошла, пациент фтизиопульнологического центра стал поливать и полоть грядку. В итоге выросли три куста, которые мужчина сорвал, высушил, но употребить не успел".

В суде бывшего пациента тубдиспансера признали виновным в незаконном изготовлении, переработке и выращивании запрещенных к возделыванию сортов конопли и приговорили к году ограничения свободы.

Ранее в Алматинской области полицейские обнаружили плантацию высококачественной голландской конопли. "Агрономов", которые ее вырастили, поливали и удобряли, пока не поймали.

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