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Голландскую коноплю на 300 млн тенге "заботливо" вырастили на острове озера Балхаш

Плантацию конопли на 300 млн тенге вырастили на Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 13:28 Фото: pexels
В Алматинской области полицейские обнаружили плантацию высококачественной голландской конопли. "Агрономов", которые ее вырастили, поливали и удобряли, пока не поймали, сообщает Zakon.kz.

Находку сделали во время облета Балхашского района. Наркоплантацию выявили на одном из островков озера Балхаш.

Примечательно, что на территории плантации нашли шалаш, в котором были ружье с патронами, мешки с удобрением и тетрадь с записями о поливе и обработке конопли.

"Проведенная экспертиза подтвердила наркотическое происхождение изъятых 6 122 кустов растений, являющихся голландским каннабисом общим весом 2 тонны 740 кг. По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Там добавили, что в результате этих мероприятий полицейские не допустили в оборот более 50 тысяч разовых доз марихуаны, стоимость которых на "черном" рынке составила бы порядка 300 миллионов тенге.

Специализированный межрайонный уголовный суд города Астаны вынес приговор в отношении мужчины, который был замешан в международной схеме по транспортировке наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось о том, что казахстанец организовал доставку гашиша в особо крупном размере из Швеции. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.

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