Голландскую коноплю на 300 млн тенге "заботливо" вырастили на острове озера Балхаш
Находку сделали во время облета Балхашского района. Наркоплантацию выявили на одном из островков озера Балхаш.
Примечательно, что на территории плантации нашли шалаш, в котором были ружье с патронами, мешки с удобрением и тетрадь с записями о поливе и обработке конопли.
"Проведенная экспертиза подтвердила наркотическое происхождение изъятых 6 122 кустов растений, являющихся голландским каннабисом общим весом 2 тонны 740 кг. По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Там добавили, что в результате этих мероприятий полицейские не допустили в оборот более 50 тысяч разовых доз марихуаны, стоимость которых на "черном" рынке составила бы порядка 300 миллионов тенге.
Специализированный межрайонный уголовный суд города Астаны вынес приговор в отношении мужчины, который был замешан в международной схеме по транспортировке наркотиков, сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось о том, что казахстанец организовал доставку гашиша в особо крупном размере из Швеции. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.