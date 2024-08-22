В Костанайской области ребенок погиб от водной стихии

В поселке Козыревка Костанайской области завершили поиски ребенка. Спасатели ДЧС нашли и извлекли из воды тело 8-летнего мальчика без признаков жизни в районе акватории реки Тобол, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС Костанайской области, 18 августа в поселке Козыревка района Б. Майлина при переходе по земляной насыпи через реку Тобол, по неосторожности упали в воду мужчина и 8-летний мальчик.

Мужчина самостоятельно выбрался из воды, а мальчика унесло течением реки.

Ранее сообщалось, что 22 августа в городе Петропавловск спасатели откликнулись на необычный вызов. Прибыв на место вызова, они профессионально вскрыли вытяжное устройство и извлекли птицу.