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В Костанайской области ребенок погиб от водной стихии

Река, реки, горная река, горные реки, речка, речки, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 03:07 Фото: Zakon.kz
В поселке Козыревка Костанайской области завершили поиски ребенка. Спасатели ДЧС нашли и извлекли из воды тело 8-летнего мальчика без признаков жизни в районе акватории реки Тобол, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС Костанайской области, 18 августа в поселке Козыревка района Б. Майлина при переходе по земляной насыпи через реку Тобол, по неосторожности упали в воду мужчина и 8-летний мальчик.

Мужчина самостоятельно выбрался из воды, а мальчика унесло течением реки.

Ранее сообщалось, что 22 августа в городе Петропавловск спасатели откликнулись на необычный вызов. Прибыв на место вызова, они профессионально вскрыли вытяжное устройство и извлекли птицу.

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