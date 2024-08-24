Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Женщина упала в ирригационный канал в Алматинской области

упала в канал, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 09:12 Фото: МЧС РК
Женщина упала в ирригационный канал с бурным течением в Алматинской области. После 10 часов поисков ее тело обнаружили в восьми километрах от предположительного места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в Талгаре. В Республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС РК рассказали, что вызов поступил от очевидца происшествия:

"Спасателей вызвал очевидец происшествия. Предположительно, женщина совершила суицид".
тело женщины, упала в канал, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 09:12

Фото: МЧС РК

Тело погибшей, которой было от до 20 до 35 лет, передали сотрудникам полиции.

В Алматы 19 августа 2024 года 11-летний ребенок упал в четырехметровую траншею вместе с велосипедом. На кадрах, снятых камерой наблюдения, мальчик находился на краю дороги. В какой-то момент он откатился немного назад и буквально рухнул в обрыв, начинающийся сразу от асфальта. Натянутая там сетка не спасла ребенка от падения.

Читайте также

Полиция
Продавала китайское торговое оборудование: полиция ищет жертв мошенницы из Лисаковска
Германия
Мужчина с ножом убил несколько человек во время городского праздника в Германии
Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, разбитая машина, разбитый автомобиль
Участника ДТП госпитализировали в больницу Шетского района
Андрей Дюсупов
МЧС РК Алматинская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
"Было очень плохое настроение": задержан мужчина, сломавший в Алматы саженцы на сумму свыше миллиона тенге
"Было очень плохое настроение": задержан мужчина, сломавший в Алматы саженцы на сумму свыше миллиона тенге
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: