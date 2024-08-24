Женщина упала в ирригационный канал в Алматинской области

Женщина упала в ирригационный канал с бурным течением в Алматинской области. После 10 часов поисков ее тело обнаружили в восьми километрах от предположительного места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в Талгаре. В Республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС РК рассказали, что вызов поступил от очевидца происшествия:

"Спасателей вызвал очевидец происшествия. Предположительно, женщина совершила суицид".

Фото: МЧС РК

Тело погибшей, которой было от до 20 до 35 лет, передали сотрудникам полиции.

В Алматы 19 августа 2024 года 11-летний ребенок упал в четырехметровую траншею вместе с велосипедом. На кадрах, снятых камерой наблюдения, мальчик находился на краю дороги. В какой-то момент он откатился немного назад и буквально рухнул в обрыв, начинающийся сразу от асфальта. Натянутая там сетка не спасла ребенка от падения.