Шесть строительных компаний лишили лицензии в Казахстане

В Мангистау после 55 внеплановых проверок строительных объектов выявлено множество нарушений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Отмечено, что из-за особо грубых нарушений законодательства и строительных норм в суд подано 35 исков, из которых 33 удовлетворили, а остальные находятся на рассмотрении. С 2023 года снесено пять зданий. Остальные объекты по судебным решениям стоят в очереди на демонтаж.

Глава Управления государственного архитектурно-строительного контроля области уточнил, что в 2023 году были предприняты меры по борьбе с незаконными постройками.





"Лицензии на строительно-монтажные работы были отозваны у шести строительных компаний, а еще пять компаний добровольно отказались от своих лицензий. Также была отозвана аккредитация у учреждения технического надзора, приостановлено действие аттестата двух экспертов технического надзора на шесть месяцев. Вынесено судебное решение о сносе четырех коммерческих объектов", – заключил он.

Аким области Нурлан Ногаев добавил, что незаконные постройки не только портят архитектурный вид города, но и представляют угрозу для его жителей, так как часто возводятся с нарушением строительных норм и правил.

6 мая 2024 года сообщалось, что по решению суда под снос попали объекты общественного питания и магазин в Алматы. После внеплановой проверки зданий, расположенных по ул. Туркебаева, д. 88, установлено, что пристройка возведена без разрешительных документов.