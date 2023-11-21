Генпрокурор высказался об убийстве Салтанат Нукеновой

21 ноября 2023 года Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на заседании координационного совета высказался о деле Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

По его словам, общество особенно будоражит преступное поведение в отношении женщин и детей.

"Недавно всколыхнуло интернет-пространство убийство гражданки Нукеновой в Астане. Около 150 тысяч неравнодушных казахстанцев уже подписали Петицию об усилении защиты от семейно-бытового насилия". Берик Асылов

Вместе с тем, как заявил Генпрокурор, в данном направлении работа ведется постоянно.

"В этом году увеличены сроки ареста за семейно-бытовые правонарушения, введен запрет повторного примирения сторон. Перестроена работа полиции по реагированию на жалобы жертв домашнего насилия". Берик Асылов

Как результат, в третьем квартале число привлеченных к адмответственности "семейных дебоширов" возросло с 7 тысяч до 27 тысяч.

"С начала года за убийство и нанесение тяжких повреждений, повлекших смерть к длительным срокам лишения свободы, осуждены 80 лиц. Но одними карательными методами ситуацию не исправить. Нужна активная поддержка общества и каждого гражданина в наведении порядка". Берик Асылов

9 ноября 2023 года экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены Салтанат Нукеновой в одном из столичных ресторанов.

11 ноября в суде Астаны отметили, что Бишимбаев арестован на два месяца.

Уже 12 ноября пресс-служба Департамента полиции Астаны заявила, что по делу об убийстве жены Куандыка Бишимбаева задержан директор ресторана, где произошла трагедия. 14 ноября его арестовали на два месяца.

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Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики в 2016 году, пока его не отстранили от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".

15 ноября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел консультации с руководителями правоохранительных органов и заявил, что следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей. Кроме того, из-за резонансного убийства в одном из столичных ресторанов президент поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.