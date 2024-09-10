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Огнеборцы Абайской области потушили баню

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 06:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 10 сентября 2024 года в дачном массиве города Семей "Солнечная долина" произошло загорание бани, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место вызова пожарные ликвидировали пожар на площади 60 кв.м. Известно, что пострадавших нет.

Спасатели потушили пожар , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 06:24

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара.

Ранее в Алматинской области горел сеновал.

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