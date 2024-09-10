Огнеборцы Абайской области потушили баню
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 10 сентября 2024 года в дачном массиве города Семей "Солнечная долина" произошло загорание бани, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие на место вызова пожарные ликвидировали пожар на площади 60 кв.м. Известно, что пострадавших нет.
Фото: пресс-служба МЧС РК
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара.
Ранее в Алматинской области горел сеновал.
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