Огнеборцы Абайской области потушили баню

Утром 10 сентября 2024 года в дачном массиве города Семей "Солнечная долина" произошло загорание бани, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место вызова пожарные ликвидировали пожар на площади 60 кв.м. Известно, что пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара.

Ранее в Алматинской области горел сеновал.

