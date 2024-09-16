Женщина серьезно пострадала во время падения в канализационный люк в Аркалыке

Жительница Аркалыка едва не погибла при падении в канализационный люк. Женщину спас участковый инспектор полиции местного управления Нурлыбек Карин, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, когда участковый прибыл на место происшествия, там уже собралось пять человек, которые пытались вызволить пострадавшую. Она была в воде на глубине четырех метров.

Полицейский, оценив ситуацию, взял спасательный трос, который был в служебном авто, и приступил к спасательной операции.

"Я попросил женщину обвязать его вокруг груди. Она кричала от боли, но все же ей удалось сделать это. Медленно смогли вытянуть ее наружу", – рассказывает участковый.

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

На помощь подоспели патрульные полицейские Руслан Капсаматов и Мурат Жамалиев. Они посадили женщину в служебный транспорт и отвезли в городскую больницу. Она чудом осталась жива, сломаны несколько ребер. Пострадавшая рассказала, что живет в доме рядом с этим колодцем.

"Вместе с зятем мы вышли из дома и пошли по домашним делам. Я не заметила под ногами люк, который был накрыт деревянными досками. Мой родственник обошел его, а я наступила на доски и упала вниз", – отметила аркалыкчанка.

О небезопасном колодце водоканала полицейские сообщили в местный акимат.

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