Женщина серьезно пострадала во время падения в канализационный люк в Аркалыке
По информации Astana TV, когда участковый прибыл на место происшествия, там уже собралось пять человек, которые пытались вызволить пострадавшую. Она была в воде на глубине четырех метров.
Полицейский, оценив ситуацию, взял спасательный трос, который был в служебном авто, и приступил к спасательной операции.
"Я попросил женщину обвязать его вокруг груди. Она кричала от боли, но все же ей удалось сделать это. Медленно смогли вытянуть ее наружу", – рассказывает участковый.
Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
На помощь подоспели патрульные полицейские Руслан Капсаматов и Мурат Жамалиев. Они посадили женщину в служебный транспорт и отвезли в городскую больницу. Она чудом осталась жива, сломаны несколько ребер. Пострадавшая рассказала, что живет в доме рядом с этим колодцем.
"Вместе с зятем мы вышли из дома и пошли по домашним делам. Я не заметила под ногами люк, который был накрыт деревянными досками. Мой родственник обошел его, а я наступила на доски и упала вниз", – отметила аркалыкчанка.
О небезопасном колодце водоканала полицейские сообщили в местный акимат.
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