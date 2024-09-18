В четырех областях Казахстана горело сено
Фото: пресс-служба МЧС РК
Обзор возгораний сена за прошедшие сутки на Zakon.kz.
По информации спасателей МЧС, за прошедшие сутки произошло 4 пожара с загоранием сена в Актюбинской, Алматинской, Западно Казахстанской областях и области Абай.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Силами огнеборцев все возгорания ликвидированы, пострадавших нет.
МЧС напоминает, что сено необходимо хранить в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог.
В девятиэтажном жилом доме на улице Парковая в Петропавловске 17
сентября произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали
220 человек, включая 21 ребенка.
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