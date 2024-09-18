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В четырех областях Казахстана горело сено

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 06:51 Фото: пресс-служба МЧС РК
Обзор возгораний сена за прошедшие сутки на Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС, за прошедшие сутки произошло 4 пожара с загоранием сена в Актюбинской, Алматинской, Западно Казахстанской областях и области Абай.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 06:51

Фото: пресс-служба МЧС РК

Силами огнеборцев все возгорания ликвидированы, пострадавших нет.

МЧС напоминает, что сено необходимо хранить в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог.

В девятиэтажном жилом доме на улице Парковая в Петропавловске 17 сентября произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали 220 человек, включая 21 ребенка.

Аксинья Титова
МЧС РК 2024 год Пожары Спасатели
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