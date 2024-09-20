В Талдыкоргане спасатели потушили баню и прачечную

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Посреди ночи 20 сентября в Талдыкоргане произошло загорание кровли общественной бани. Огонь задел пристроенную к ней прачечную по ул. Ж. Калиева, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: