Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Талдыкоргане спасатели потушили баню и прачечную

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 06:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Посреди ночи 20 сентября в Талдыкоргане произошло загорание кровли общественной бани. Огонь задел пристроенную к ней прачечную по ул. Ж. Калиева, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, слаженными действиями огнеборцев огонь остановили.

Пожар ликвидировали на площади 272 кв. м. Пострадавших нет.

Спасатели напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

За прошедшие сутки огнеборцы потушили 10 автомобилей.

Читайте также

Спасатели потушили пожар
12 пожаров: жилой сектор горел в Казахстане всю ночь
Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, запрещено курить
Костанайца привлекли к уголовному разбирательству за продажу вейпов
Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль
За прошедшие сутки огнеборцы потушили 10 автомобилей
Аксинья Титова
МЧС РК Талдыкорган Пожар 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
&quot;Вечно молодой&quot;: пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
"Вечно молодой": пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Семья
Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: