В Талдыкоргане спасатели тушили баню и прачечную
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Посреди ночи 20 сентября в Талдыкоргане произошло загорание кровли общественной бани. Огонь задел пристроенную к ней прачечную по ул. Ж. Калиева, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, слаженными действиями огнеборцев огонь остановили.
Пожар ликвидировали на площади 272 кв. м. Пострадавших нет.
Спасатели напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
За прошедшие сутки огнеборцы потушили 10 автомобилей.
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