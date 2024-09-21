Военного нашли повешенным в подвале дома в Петропавловске
Фото: Zakon.kz
21 сентября 2024 года в подвале одного из домов в Петропавловске во внеслужебное время обнаружено тело военнослужащего по контракту Управления по делам обороны в подвешенном состоянии, сообщает Zakon.kz.
По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта.
"На месте обнаружена предсмертная записка. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело. Руководство Департамента по делам обороны СКО выражает соболезнование родным и близким военнослужащего". Департамент по делам обороны СКО
Ранее заместитель министра обороны Казахстана по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев на брифинге в СЦК назвал основные причины гибели и травматизма военнослужащих.
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