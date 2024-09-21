Военного нашли повешенным в подвале дома в Петропавловске

Фото: Zakon.kz

21 сентября 2024 года в подвале одного из домов в Петропавловске во внеслужебное время обнаружено тело военнослужащего по контракту Управления по делам обороны в подвешенном состоянии, сообщает Zakon.kz.

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