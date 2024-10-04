Эпичное видео спасения лошади в Конаеве восхитило местных жителей

Жители города Конаев восхитились кадрами спасения беспомощной лошади, сообщает Zakon.kz.

Лошадь, оказавшуюся в безвыходном положении спасли ночью 4 октября. С непростой ситуацией столкнулись патрульные Беркут-253 и Беркут-261. На кадрах видно, как им удалось вытащить из колодца животное, которое практически целиком оказалось в воде.

"Лошадь спасена!" – с гордостью подытожил оператор захватывающее видео.

Комментаторы в едином порыве оценили работу спасателей.

"Какие молодцы!" – эмоционально отметила Instagram-пользователь Салтанат Абильханова.

Днями ранее спасатели Атырауской области обнаружили собаку, которая упала в колодец возле одного из домов в микрорайоне Жулдыз-1.