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Эпичное видео спасения лошади в Конаеве восхитило местных жителей

Конаев, виды города Конаев, весна в Конаеве, весной в Конаеве, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 03:30 Фото: Zakon.kz
Жители города Конаев восхитились кадрами спасения беспомощной лошади, сообщает Zakon.kz.

Лошадь, оказавшуюся в безвыходном положении спасли ночью 4 октября. С непростой ситуацией столкнулись патрульные Беркут-253 и Беркут-261. На кадрах видно, как им удалось вытащить из колодца животное, которое практически целиком оказалось в воде.

"Лошадь спасена!" – с гордостью подытожил оператор захватывающее видео.

Комментаторы в едином порыве оценили работу спасателей.

"Какие молодцы!" – эмоционально отметила Instagram-пользователь Салтанат Абильханова.

Днями ранее спасатели Атырауской области обнаружили собаку, которая упала в колодец возле одного из домов в микрорайоне Жулдыз-1.

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