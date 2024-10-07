Удочеренная американцами казахстанка покончила с собой

В США совершила суицид девушка по имени Динара. В 2005 году ее удочерила американская семья и увезла из Костаная. О трагедии заявила автор проекта "Шетелдегі қазақ балалары" ("Казахские дети за границей") Жанар Байсемиз, сообщает Zakon.kz.

Пост на странице в Instagram Байсемиз разместила 6 октября 2024 года.

"Почему? Вопросов много, но ответов нет. Какое горе… Какая трагедия… Динара, прости нас. Пусть твоя душа обретет покой. Ты была такой яркой", – отмечено в подписи к публикации.

В заключение Байсемиз уточняет: "Даже не представляю, как сказать ее родной матери, что Динары больше нет".

Согласно данным из открытых источников, Динара в 2023 году обращалась к своей родной матери. Уже тогда в интервью она делилась волнениями: у нее была депрессия из-за распада новой семьи. Ни один из родителей не настаивал на продолжении общения с приемным ребенком.

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