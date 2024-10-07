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Водитель 13 часов провел в перевернутом грузовике в ВКО

Водитель 13 часов провел в перевернутом грузовике и вызвал врачей в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 19:30 Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске врачи рассказали об уникальном спасении пациента, который 13 часов после ДТП был зажатым в грузовике-перевертыше и сумел самостоятельно вызвать медпомощь, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу областной больницы сообщает, что ДТП случилось этим летом. Ночью груженый "КАМАЗ" опрокинулся на лесной дороге. 30-летний водитель большегруза оказался зажат в кабине и не мог самостоятельно освободиться.

"Водителя нашли только через 13 часов, после того, как мужчина смог выйти на связь. Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали синдром позиционного сдавления. Это последствия длительного сдавления мягких тканей с силой, не приводящей к их непосредственному повреждению", – поделился заведующий отделением реанимации Восточно-Казахстанской областной больницы Талгат Закирьянов.

По словам медика, чем больше время сдавливания, тем больше токсинов накапливается. А когда человека освобождают, все эти яды быстро поступают в кровоток. И из-за этого может остановиться деятельность почек, печени, сердца и других органов.

"У пациента больше всего пострадали почки. К нам он был доставлен с острой почечной недостаточностью. Мы сразу же подключили его к аппарату гемодиализа, который фильтрует кровь и удаляет из нее токсические вещества и лишнюю воду, в то время, когда почки не могут этого делать".Талгат Закирьянов

Благодаря лечению и 12 сеансам гемодиализа пациенту стало лучше. Через три недели функции почек и печени мужчины были восстановлены, и он был переведен в отделение травматологии. А еще через неделю – выписан домой.

Ранее сообщалось о другом случае. В Атырауском областном перинатальном центре врачи удалили у пациентки большую миому матки весом 6 кг и размером 35 см.

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