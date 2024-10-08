Групповые несчастные случаи в двух регионах Казахстана: Минтруда сделало заявление

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 8 октября 2024 года прокомментировали групповые несчастные случаи, которые произошли в Карагандинской и Костанайской областях, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что их расследования ведутся Комитетом госинспекции труда.

"Территориальными департаментами Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Карагандинской и Костанайской областям созданы специальные комиссии для расследования групповых несчастных случаев, произошедших в регионах, в результате которых в общем погибли шесть человек. В результате расследований будут установлены обстоятельства и причины произошедших трагедий". Пресс-служба МТСЗН РК

5 октября 2024 года в 19:30 на территории рудника "Саяк" ТОО "Корпорация Казахмыс" – ПО "Балхашцветмет" горный мастер Д. Игембаев (1990 г. р.), бурильщик шпуров О. Зекей (1967 г. р.) и помощник бурильщика М. Турыспаев (2001 г. р.) получили отравление неизвестным газом.

В результате несчастного случая Д. Игембаев и М. Турысбаев погибли, а О. Зекей направлен в городскую больницу Балхаша.

Для расследования обстоятельств и причин несчастного случая создана комиссия под председательством главного государственного инспектора труда по Карагандинской области.

6 октября 2024 года в Рудном на территории мельничного комплекса, арендуемого ТОО "Imperial Agro Group", в мучном бункере № 5 были найдены тела без признаков жизни следующих граждан: Е. Бошыкова (1987 г. р.), А. Утегенова (1994 г. р.), Д. Калауова (1978 г. р.), С. Шакиртаева (1976 г. р.)

По информации руководителя ТОО "Imperial Agro Group", Е. Бошыков оказывал услуги по договору гражданско-правового характера в качестве технолога по пусконаладочным работам. Других погибших директор ТОО не знает, трудовых отношений с данными людьми не имеет.